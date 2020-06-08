Степанов определился с новым главой НСЗУ, но не назвал его

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в понедельник сообщил, что он выбрал человека, который возглавит Национальную службу здоровья Украины, но не назвал конкретную фамилию.

"Я уже определился с кандидатом, по которому будут переданы документы в Кабинет министров Украины. И после прохождения всех процедур, которые предусмотрены законом, он может быть назначен на эту должность", - сказал Степанов.

Он добавил, что этот человек будет руководить службой здоровья временно. После карантина в течение двух месяца объявят и проведут полноценный конкурс на главу НСЗУ.

Записи интервью с кандидатами на должность главы службы обнародованы на Youtube-канале Нацагентства по вопросам госслужбы.

Напомним, что предыдущий руководитель НСЗУ Олег Петренко уволился в конце 2019 года, с тех пор службой руководит его заместительница Оксана Мовчан.

После отставки Петренко провели конкурс, но Степанов отклонил кандидатуры всех его участников, поэтому руководителя НСЗУ решили назначить по внеконкурсной процедуре.

Основным претендентом на должность главы Национальной службы здоровья считается бывший народный депутат Константин Яринич.