В Украине из 27 тысяч заразившихся коронавирусом выздоровели 12 тысяч
В Украине из 27 тысяч заразившихся коронавирусом выздоровели 12 тысяч
Родители не должны предоставлять справки с работы, чтобы ребенка взяли в детсад, - Степанов
Родители не должны предоставлять справки с работы, чтобы ребенка взяли в детсад, - Степанов
В Запорожье горела обувная фабрика Mida
В Запорожье горела обувная фабрика Mida
В Украине подтвердили 463 новых случая COVID-19
В Украине подтвердили 463 новых случая COVID-19
Минрегион обнародовал проекты будущих районов Украины
Минрегион обнародовал проекты будущих районов Украины
Премьер Армении назвал адом ситуацию с коронавирусом в стране
Премьер Армении назвал адом ситуацию с коронавирусом в стране
"Житомир.info": депутата от "Слуги народа" избили на заправке
"Житомир.info": депутата от "Слуги народа" избили на заправке
Министр здравоохранения: Украина еще не выиграла войну с COVID-19
Министр здравоохранения: Украина еще не выиграла войну с COVID-19
Минздрав объяснил увеличение количества новых случаев COVID-19
Минздрав объяснил увеличение количества новых случаев COVID-19
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Степанов определился с новым главой НСЗУ, но не назвал его

Новый руководитель службы здоровья будет временным.

Степанов определился с новым главой НСЗУ, но не назвал его
Фото: Youtube / Кабмін

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в понедельник сообщил, что он выбрал человека, который возглавит Национальную службу здоровья Украины, но не назвал конкретную фамилию.

"Я уже определился с кандидатом, по которому будут переданы документы в Кабинет министров Украины. И после прохождения всех процедур, которые предусмотрены законом, он может быть назначен на эту должность", - сказал Степанов.

Он добавил, что этот человек будет руководить службой здоровья временно. После карантина в течение двух месяца объявят и проведут полноценный конкурс на главу НСЗУ.

Записи интервью с кандидатами на должность главы службы обнародованы на Youtube-канале Нацагентства по вопросам госслужбы.

Напомним, что предыдущий руководитель НСЗУ Олег Петренко уволился в конце 2019 года, с тех пор службой руководит его заместительница Оксана Мовчан. 

После отставки Петренко провели конкурс, но Степанов отклонил кандидатуры всех его участников, поэтому руководителя НСЗУ решили назначить по внеконкурсной процедуре.

Основным претендентом на должность главы Национальной службы здоровья считается бывший народный депутат Константин Яринич.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также