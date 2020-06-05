Закупочная компания Минздрава заключила первый контракт после скандала вокруг защитных костюмов

Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" купило 50 тысяч респираторов для медиков у НВП "Бук". Стоимость контракта - 1,35 млн гривен, цена одного респиратора - 27 гривен.

Об этом сообщила пресс-служба МЗУ в пятницу.

Это первый тендер компании с апреля, когда попытка приобрести защитные костюмы привела к громкому скандалу.

В МЗУ рассказали, что отправили 388 запросов потенциальным поставщикам респираторов и получили в ответ 33 коммерческих предложения. Из их числа выбрали самое выгодное.

"При условии быстрого решения бюрократических вопросов, над чем работаем, поставка респираторов запланирована на следующей неделе на склад ГП "Укрвакцина" Минздрава Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 апреля госпредприятие "Медзакупки Украины" по заказу Минздрава договорилось о приобретении 90 тысяч костюмов отечественного производителя ООО "Текстиль контакт" за 22,05 млн гривен (цена одного - 245 гривен).

Через два дня Минздрав выставил дополнительное требование - подтверждение соответствия качества продукции международным ДСТУ EN 14126. У "Текстиль контакта" его не было, поэтому контракт не был подтвержден.

В результате 17 апреля Министерство здравоохранения самостоятельно вышло на рынок и приобрело 71 тысячу китайских защитных комбинезонов на общую сумму 34,87 млн гривен (цена одного - 488 гривен).

Первую партию костюмов привезли в Украину только 17 мая.

От оппозиции после этого начали звучать требования уволить министра здравоохранения Максима Степанова.