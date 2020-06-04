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МОН: власти Киева не вправе отменить итоговую аттестацию в школах

Все выпускникам придется проходить ЗНО.

МОН: власти Киева не вправе отменить итоговую аттестацию в школах
Фото: novostey.com

Министерство образования и науки назвало незаконным и недействительным приказ Департамента образования и науки КГГА об отмене государственной итоговой аттестации (ДПА) для выпускников.

"Приказ Департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации от 3 июня 2020 №102 "Об освобождении в 2019/2020 учебном году от прохождения государственной итоговой аттестации", является недействительным и не подлежит исполнению", - говорится на сайте министерства.

Законодательство Украины не дает права местным органам исполнительной власти (или их структурным подразделениям) освобождать учеников от государственной итоговой аттестации, которая проходит в форме внешнего независимого оценивания (ЗНО).

Без прохождения ДПА выпускники не смогут получить свидетельство о получении полного среднего образования.

И.о. первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриивский накануне заявил, что внешнее оценивание в Киеве проведут только для тех, кто собирается поступать в вузы. Остальным выпускникам якобы разрешили не приходить на аттестацию из соображений безопасности, потому что в стране продолжается эпидемия коронавирусной болезни COVID-19.

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