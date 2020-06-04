За 3 июня от COVID-19 в мире умерли более 3600, выздоровели - 42,5 тыс. пациентов

Общее количество заболевших коронавирусом в мире превысило 6,5 млн. Умерли 386 000 человек, выздоровели - 2,8 млн. Об этом говорится в данных онлайн-карты распространения COVID-19 от Университета Джона Хопкинса, который собирает информацию из официальных источников разных стран.

В данных Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от Аппарата СНБО говорится, что суточный прирост заболевших превысил 66 000. Умерли за сутки 3,6 тысячи, выздоровели - 42 505 человек.

Самое большое количество заразившихся - в США (1,8 млн). Из них умерли свыше 107 000, выздоровели - более 479 000.

На втором месте по заболеваемости - Бразилия (584 тыс. заболевших, 32,5 тыс. умерших и 238,6 тысяч вылечившихся).

В России обнаружили свыше 431,7 тыс. случаев заражения. Умерли более 5000, вылечились - 195 000. В Великобритании заболели более 281 тыс. Из них умерли 39 811 человек, вылечились - 1212.

В Испании заболели более 240 тыс., погибли - 27 тыс., вылечились более 150 000 пациентов. В Италии заболевших свыше 233 тыс., из них умерли - 3 601, вылечились - почти 161 000.

В Индии обнаружили почти 217 000 заболевших, из которых умерли 6 088, выздоровели - 104 000.

Во Франции заболели свыше 188 000, умерли - 29 024, вылечились - 69 573. В Германии заболели свыше 184 тыс., умерли - 8 602, вылечились - 167 453.

В Перу подтвердили 178 914 случаев заболевания, почти 4 900 летальных случаев и 72 319 вылечившихся.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения заявила, что заболеваемость коронавирусом будет продолжаться как минимум до тех пор, пока не будет найдена безопасная вакцина или метод лечения. При этом на данный момент нет конкретного срока разработки вакцины.