Главврач "Охматдета" стала первым замминистра здравоохранения

Она возглавляет больницу с 2017 года.

Кабинет министров на заседании 3 июня назначил главного врача национальной детской специализированной больницы Минздрава "Охматдет" Ирину Садовьяк первым заместителем министра здравоохранения.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко, который посещает заседания правительства.

Садовьяк является главврачом "Охматдета" с 2017 года. Она победила в конкурсе среди 18 других претендентов. До этого она 14 лет была главврачом Коломыйской районной центральной больницы.

Помимо этого, правительство назначило Ярослава Кучера заместителем министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации. Игорь Бескаравайный был назначен заместителем министра по делам ветеранов.

Также Кабинет министров назначил Алексея Кузьменкова главой Государственного агентства водных ресурсов. Андрей Павловский стал заместителем главы Государственной таможенной службы.

Напомним, что предыдущую первую замминистра здравоохранения Максима Степанова - Елену Теряеву - уволили через полтора месяца после назначения. Теряева была назначена на эту должность в начале апреля 2020 года, а до этого работала директором Южного межрегионального департамента Национальной службы здоровья.