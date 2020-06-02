В аппарате Минздрава обнаружили первый случай заболевания COVID-19

В аппарате Министерства здравоохранения Украины обнаружили первый случай заболевания коронавирусом. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Сразу был определен круг контактных лиц, с которыми контактировал этот работник, было определено число этих людей", - сообщил он.

Всем им провели тесты на COVID-19, часть из них отправится в самоизоляцию.

"То есть все так, как было установлено нашими алгоритмами, как это происходит на любом другом предприятии или организации", - сообщил глава Минздрава.

Напомним, что в Украине за 1 июня лабораторно подтвердили еще 328 случаев заболевания коронавирусом. Умерли девять человек, а выздоровели - 388.