В Черновицкой области общее количество инфицированных коронавирусом составляет 3410 человек.

В течение 1 июня в области зафиксировали 33 новых случая инфицирования COVID-1. В то же время 36 жителей Черновицкой области за сутки получили два отрицательных результата ПЦР-тестирования на коронавирус.

Об этом сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

"36 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19", - уточнил глава ОГА.

23 мая в Черновицкой области число инфицированных коронавирусом превысило 3 тысячи человек.

Буковина с начала эпидемии коронавируса в Украине занимает первое место по количеству инфицированных.

По состоянию на 31 мая Черновицкая область является одной из пяти областей, которые, как утверждают в Кабмине, не готовы к ослаблению карантина.