Степанов 2 июня проведет собеседования с 17 кандидатами на главу Нацслужбы здоровья

Они пройдут в видео формате и будут доступны для просмотра.

Министр здравоохранения Максим Степанов 2 июня проведет собеседования с 17 кандидатами, которые отвечают критериям на пост главы Национальной службы здоровья Украины. Об этом он сообщил во время брифинга в воскресенье.

"Мы закончили отбор на голову НСЗУ. С 28 заявок соответствуют критериям, согласно представленным документам, 17 человек. Законодательством предусмотрено, что я, как человек, который должен сделать этот отбор, могу определить круг лиц, с которыми могу провести собеседование. Но, чтобы не было никаких спекуляций, я решил провести собеседование со всеми 17 лицами", - сказал Степанов.

По его словам, собеседования пройдут в видео формате и будут доступны для просмотра.

Ранее сообщалось, что документы для участия в отборе на должность главы Национальной службы здоровья Украины подали 28 кандидатов. 11 из них не отвечали требованиям, изложенным в объявлении о вакансии.

Вакансия главы НСЗУ была объявлена 22 мая. Минздрав решил назначить председателя службы без конкурса, по результатам собеседования с министром.

После этого коллектив НСЗУ призвал руководство страны не допустить внеконкурсного назначения главы Нацслужбы здоровья.

Прием документов на вакансию закончился 27 мая.