Количество инфицированных коронавирусом в Украине превысило 23 тысячи

За последние сутки диагноз подтвердился у 393 человек.

В Украине за последние сутки коронавирус подтвердили у 393 человек, таким образом количество инфицированных увеличилось до 23 204. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

За последние сутки в результате COVID-19 умерли 17 пациентов (всего 696), выздоровели - 377 (всего 9311).

Отмечается, что коронавирусом в Украине заболели 4475 медиков, из них 2262 - вылечились, 34 - умерли.

Статистика по регионам:

Винницкая область - 958 случаев;

Волынская область - 887 случаев;

Днепропетровская область - 933 случая;

Донецкая область - 158 случаев;

Житомирская область - 699 случаев;

Закарпатская область - 1171 случай;

Запорожская область - 440 случаев;

Ивано-Франковская область - 1379 случаев;

Кировоградская область - 506 случаев;

г. Киев - 2904 случая;

Киевская область - 1556 случаев;

Львовская область - 1619 случаев;

Луганская область - 46 случаев;

Николаевская область - 288 случаев;

Одесская область - 883 случая;

Полтавская область - 268 случаев;

Ровенская область - 1680 случаев;

Сумская область - 168 случаев;

Тернопольская область - 1160 случаев;

Харьковская область - 1025 случаев;

Херсонская область - 178 случаев;

Хмельницкая область - 432 случая;

Черновицкая область - 3306 случаев;

Черкасская область - 401 случай;

Черниговская область - 159 случаев.

Напомним, вчера сообщалось о 429 случаях заболевания коронавирусом за сутки, умерли 10 человек, выздоровели - 495.