Количество инфицированных коронавирусом в Украине превысило 23 тысячи

В Украине за последние сутки коронавирус подтвердили у 393 человек, таким образом количество инфицированных увеличилось до 23 204. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.
За последние сутки в результате COVID-19 умерли 17 пациентов (всего 696), выздоровели - 377 (всего 9311).
Отмечается, что коронавирусом в Украине заболели 4475 медиков, из них 2262 - вылечились, 34 - умерли.
Статистика по регионам:
- Винницкая область - 958 случаев;
- Волынская область - 887 случаев;
- Днепропетровская область - 933 случая;
- Донецкая область - 158 случаев;
- Житомирская область - 699 случаев;
- Закарпатская область - 1171 случай;
- Запорожская область - 440 случаев;
- Ивано-Франковская область - 1379 случаев;
- Кировоградская область - 506 случаев;
- г. Киев - 2904 случая;
- Киевская область - 1556 случаев;
- Львовская область - 1619 случаев;
- Луганская область - 46 случаев;
- Николаевская область - 288 случаев;
- Одесская область - 883 случая;
- Полтавская область - 268 случаев;
- Ровенская область - 1680 случаев;
- Сумская область - 168 случаев;
- Тернопольская область - 1160 случаев;
- Харьковская область - 1025 случаев;
- Херсонская область - 178 случаев;
- Хмельницкая область - 432 случая;
- Черновицкая область - 3306 случаев;
- Черкасская область - 401 случай;
- Черниговская область - 159 случаев.
Напомним, вчера сообщалось о 429 случаях заболевания коронавирусом за сутки, умерли 10 человек, выздоровели - 495.