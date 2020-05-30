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Количество инфицированных коронавирусом в Украине превысило 23 тысячи

За последние сутки диагноз подтвердился у 393 человек.

В Украине за последние сутки коронавирус подтвердили у 393 человек, таким образом количество инфицированных увеличилось до 23 204. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

За последние сутки в результате COVID-19 умерли 17 пациентов (всего 696), выздоровели - 377 (всего 9311).

Отмечается, что коронавирусом в Украине заболели 4475 медиков, из них 2262 - вылечились, 34 - умерли.

Статистика по регионам:

  • Винницкая область - 958 случаев;
  • Волынская область - 887 случаев;
  • Днепропетровская область - 933 случая;
  • Донецкая область - 158 случаев;
  • Житомирская область - 699 случаев;
  • Закарпатская область - 1171 случай;
  • Запорожская область - 440 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1379 случаев;
  • Кировоградская область - 506 случаев;
  • г. Киев - 2904 случая;
  • Киевская область - 1556 случаев;
  • Львовская область - 1619 случаев;
  • Луганская область - 46 случаев;
  • Николаевская область - 288 случаев;
  • Одесская область - 883 случая;
  • Полтавская область - 268 случаев;
  • Ровенская область - 1680 случаев;
  • Сумская область - 168 случаев;
  • Тернопольская область - 1160 случаев;
  • Харьковская область - 1025 случаев;
  • Херсонская область - 178 случаев;
  • Хмельницкая область - 432 случая;
  • Черновицкая область - 3306 случаев;
  • Черкасская область - 401 случай;
  • Черниговская область - 159 случаев.

Напомним, вчера сообщалось о 429 случаях заболевания коронавирусом за сутки, умерли 10 человек, выздоровели - 495.

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