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Закарпатская область ослабляет карантин и запускает общественный транспорт

Также рассматривается возможность начать работу детсадов с 8 июня.

Закарпатская область ослабляет карантин и запускает общественный транспорт
Фото: EPA/UPG

В Закарпатской области с 1 июня будет ослаблен карантин - в регионе возобновят спортивные мероприятия, а также работу транспорта и отелей.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Закарпатской ОГА Алексей Петров.

По его словам, количество новых случаев СОVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения в области составляет 11,48 (при заявленном показателю не более 12 человек на 100 тыс. населения). Поэтому было принято решение ослабить карантинные ограничения.

Так, с 1 июня в области запустят регулярные и нерегулярные рейсы городского, межобластного и международного значения. Также будут разрешены спортивных мероприятий без зрителей (не более 50 человек); проведение  религиозных мероприятий, при участии не более одного человека на 10 квадратных метров площади; работа гостиниц (без  ресторанов, бассейнов, спа-зон); работа спортивных залов, фитнес-центров (кроме проведения групповых занятий с количеством участников более 10 человек); посещение занятий в группах не более 10 человек в учебных заведениях

При этом ослабления не применяются на территории карантинных зон, устанавливаемых в области. Сохраняется масочный режим, дезинфекция и необходимость соблюдать социальную дистанцию.

"Также рассматривается возможность при благоприятной ситуации начать работу детсадов с 8 июня", - добавил Петров.

Напомним, с 22 мая в Украине ввели адаптивный карантин, согласно которому регионы с благоприятной эпидемической обстановкой могут снимать ограничения, а другие - нет. Закарпатская область тогда не сняла ограничения из-за большого количества случаев заболевания COVID-19/

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