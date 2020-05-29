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Львовская область продлила карантин из-за ухудшения динамики по коронавирусу

"Во Львове заболеваемость чрезвычайно высока".

Львовская область продлила карантин из-за ухудшения динамики по коронавирусу
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

Львовская область продлила карантин минимум до 1 июня из-за ухудшения динамики по коронавирусу, говорится на сайте обладминистрации. С начала недели в регионе от коронавируса умерли 11 человек, больше 300 получили положительный результат теста.

По словам директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Ореста Чемериса, область отвечает только двум из трех показателей для смягчения карантина: загруженности кроватей в больницах (21% при допустимых 50%) и тестированию (86 на 100 тысяч населения).

Главный показатель - инцидентность - превышен и увеличивается. Сейчас он составляет около 14,5 на 100 тысяч населения при допустимых 12.

"Если анализировать показатели, то мы не входим в ту границу, которая позволяет ослабление карантина. За семь дней зафиксировано 362 случаев инфицирования", - сказал Чемерис.

Ухудшение динамики отметил также руководитель лабораторного центра Роман Павлив: "О прекращении карантина или его смягчении рано говорить. Динамика ухудшается. Все больше людей попадают в медучреждения с тяжелыми формами. Во Львове заболеваемость чрезвычайно высока".

Следующее заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций запланировано на понедельник, 1 июня.

Напомним, что кроме Львовской области, проблемы с выходом из карантина наблюдаются также в Донецкой, Ровенской и Черновицкой областях.

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