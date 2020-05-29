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Первыми ИФА-тесты пройдут врачи, дети с заболеваниями и доноры крови, - Порошенко

Тесты доставят в наиболее пострадавшие регионы.

Первыми ИФА-тесты пройдут врачи, дети с заболеваниями и доноры крови, - Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Высококачественные ИФА-тесты для определения наличия антител к COVID-19, которые поступили в Украину благодаря Фонду Порошенко и волонтерам, уже сегодня отправляются в медицинские учреждения в тех регионах, где зафиксировано наибольшее количество инфицированных. Об этом сообщил экс-президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

«Тесты поступили вчера. Это свежие. Все эти реагенты не для продажи, они разработаны компанией La Roche. Мы очень сократили время - вчера поступили быстрым способом экспресс-доставки. Сегодня утром они уже на складе», - рассказал Петр Порошенко.

Он отметил, что дистрибьютор четко контролирует условия хранения.

«На сегодняшний день можно быть на 100% уверенным в результатах тестов. Если установлены антитела, то это значит, что ты переболел, иммунитет уже есть», - сказал Порошенко.

По его словам, тестирование и определение потенциальных доноров плазмы крови для получения иммуноглобулина поможет осуществить очень важные шаги в Украине для того, чтобы производить как вакцину, так и средства лечения этой страшной болезни.

«Первые, кто будут получать тесты - это медицинские работники, все, кто контактируют с группами риска, пациенты, врачи будут считать необходимым проверить, потому что это тоже защита врачей. У нас состоянию на сегодняшнее утро заболели 4500 врачей. Я это знаю, но я не уверен, что это знает эта власть. Ежедневно у нас заболевают от 60 до 100 врачей. Это означает, что те меры защиты, которые сейчас приняты, неэффективно работают. Будут определены еще специальные группы - дети в специализированных больницах, которые имеют специфические болезни, и доноры, которые дают кровь, чтобы мы быстро диагностировали и сделали все необходимые шаги. Поэтому в понедельник Марина едет в Охматдет и мы обеспечим все, что они попросили. Едет в специальные инклюзивные центры и в Броварской больницу. Такие специфические категории граждан будут обеспечены в первую очередь первой партией », - сообщил Петр Порошенко.

Он отметил, что с первых дней эпидемии Фонд Порошенко сосредоточился на обеспечении защиты медиков и приобрел 130 000 защитных костюмов высокого качества. Лидер «Европейской Солидарности» также в очередной раз напомнил о немедленной необходимости безусловного страхование всех медработников в случае заболевания коронавирусом.

«Все врачи должны быть застрахованы и должны быть выплачены страховые компенсации. Абсолютно грубо обманув врачей, представители монобольшинства изменили мой закон, и врачи лишены возможности, потому что им сказали, что получите деньги только тогда, когда станете инвалидами. От коронавируса инвалидами не становятся», - напомнил Петр Порошенко.

«Наконец, вчера мы услышали от Зеленского, что надо страховать. Нам все равно, кто будет инициатором. Можете забыть, кто внес этот закон, но с понедельника мы будем ставить предложение по возврату Верховной Рады к необходимости внесения изменений в законодательство. И врач, который заболел, который идет как на фронт, должен чувствовать заботу, защиту и заботу государства, в том числе и финансовую», - отметил лидер « Европейской Солидарности».

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