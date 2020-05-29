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Нужно не Порошенко преследовать, а выяснить, откуда у Деркача пленки, - экс-посол США

"В США не принято записывать телефонные разговоры на президентском уровне".

Нужно не Порошенко преследовать, а выяснить, откуда у Деркача пленки, - экс-посол США
Стівен Пайфер
Фото: H. Darr Beiser/USA TODAY

Президент Украины Владимир Зеленский должен не преследовать лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко, а узнать, откуда у народного депутата Андрея Деркача появились записи разговоров на президентском уровне.

Об этом заявил третий посол США в Украине Стивен Пайфер в интервью телеканалу "Прямой".

"Я не считаю, что это хорошая идея - инициировать расследование против Порошенко. Нет ничего хорошего, когда новоизбранный президент преследует своих предшественников. Разве что, на это должна быть очень важная причина, но здесь мы ее не видим. В то же время, есть вопрос, который действительно нуждается в законном расследовании - а именно откуда господин Деркач получил эти пленки. Я на 99% уверен, что они попали в Украину не с американской стороны. В США не принято записывать телефонные разговоры на президентском уровне. К такому решению пришли после президентства Никсона, который записывал абсолютно все, что повлекло немало скандалов. С тех пор мы таких записей не делаем", - отметил Пайфер.

"Так откуда такие записи у Деркача? Они были предоставлены кем-то из Украины, или еще кто-то слушает эти разговоры. Возможно, они записаны русскими. В конце концов, господин Деркач имеет пророссийские симпатии, даже окончил высшую школу КГБ в России. Не нужно отбрасывать российский интерес в этом вопросе, потому что именно Москве нужно обострять отношения между Украиной и США. Этот вопрос действительно стоит расследовать", - заявил Пайфер.

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