Мережко: мы не можем лишить гражданства тех, кто получил российский паспорт в Крыму и на Донбассе

"Если мы так сделаем, то нарушим Конституцию".

Украина не может лишить гражданства тех украинцев, которые получили российский паспорт на оккупированной территории в Крыму или на Донбассе.

Об этом эксклюзивном интервью LB.ua сообщил замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Мережко.

"Украинская конституция запрещает лишать украинского гражданства. Это императивная норма. Следовательно, мы не можем лишить людей, получивших российское гражданство, украинского паспорта. Если мы так сделаем, то нарушим Конституцию", – сказал он.

В то же время Мережко сомневается в необходимости менять Конституцию Украины с точки зрения регулирования вопроса двойного гражданства. Он отмечает, что люди, проживающие на временно оккупированных территориях, все еще являются гражданами Украины.

"Не уверен, что сегодня целесообразно менять текст Конституции. Предположим, мы возвращаем Крым и Донбасс. Там по факту оказывается масса людей с российским гражданством. Мы им скажем, что отказываемся от них только потому, что они не сдали украинский паспорт, как этого требует процедура? С точки зрения права и Конституции Украины, они по-прежнему являются гражданами нашей страны", – обозначил представитель Украины в ТКГ.

По словам Мережко, ныне необходимо идти по пути "безопасной реинтеграции", предложенной вице-премьером Алексеем Резниковым. К тому же нардеп поддерживает законопроект о предоставлении двойного гражданства.

"Я считаю, что надо идти по пути цивилизованных европейских государств. Здесь я не вижу ничего страшного, поэтому и выступаю "за" принятие такого закона. Единственная проблема – поведение государства-агрессора", – заявил Мережко.

Законопроектом предлагается расширить круг лиц, которые приобретают гражданство Украины по территориальному происхождению. Для получения гражданства Украины вместо представления обязательства прекратить иностранное гражданство можно будет подавать декларацию об отказе от иностранного гражданства.

В частности, к таким лицам будут принадлежать лица, которые установленном законодательством Украины порядке заключили контракт на прохождение военной службы в Вооруженных Силах Украина; лица, имеющие выдающиеся заслуги перед Украиной или принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины; лица, которые являются гражданами государства-агрессора, признанного Верховной Радой, или государством-оккупантом, которые подверглись в этой стране преследованиям по политическим убеждениям.

Напомним, украинская делегация во время заседания постоянного совета ОБСЕ 21 мая продемонстрировала копии российских паспортов главаря "ДНР" Дениса Пушилина, а также представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которых Россия пригласила к участию в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.