Рада отложила законопроект о двойном гражданстве

Верховная Рада отложила рассмотрение законопроекта, разрешающего двойное гражданство в Украине.

Об этом на утреннем заседании Верховной Рады Украины сообщил спикер Дмитрий Разумков, передает корреспондент LB.ua.

Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства №2590 был подан в парламент 13 декабря 2019 года как президентский с подписью главы Офиса президента Андрея Богдана.

В повестке дня 19 мая законопроект был одним из первых. Однако "из-за дискуссии во фракции «Слуга народа» по этому закону, приняли решение его снять сегодня". "Вечером на заседании фракции будем обсуждать возможность его рассмотрения в другой день", - рассказал один из источников LB.ua во фракции.

Еще один собеседник пояснил, что "у многих есть большие предостережения в части того, что этот закон о двойном гражданстве даст право на покупку земли с/х назначения иностранцами после получения украинского гражданства".

"Ведь процедура получения украинского гражданства этим законом упрощается и расширяется круг возможных лиц. Также многих беспокоит вопрос урегулирования права занимать должности, как выборных, так и назначаемых в госуправлении лицам с множественным гражданством", - рассказал один из депутатов "Слуги народа".

В свою очередь народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар на брифинге в парламенте сообщила, что все оппозиционные фракции выступили категорически против принятия законопроекта о двойном гражданстве и требуют его окончательного снятия с повестки.

"Этот законопроект нарушает ст.4 Конституции Украины о том, что у нас действует единое гражданство. А новеллы законопроекта предлагают узаконить двойное и даже тройное гражданство... Но самое страшное, что на территории т.н. ОРДЛО выданы сотни тысяч российских паспортов гражданам Украины... Эти люди не сдали украинские паспорта и представьте, чтобы было бы, если бы закон был принят. Это российский сценарий, когда эти люди могли бы избираться, в том числе в Верховную Раду", - пояснила депутат.

Самим законопроектом предлагается: расширить круг лиц, которые приобретают гражданство Украины по территориальному происхождению.

Для получения гражданства Украины вместо представления обязательства прекратить иностранное гражданство можно будет подавать декларацию об отказе от иностранного гражданства.

В частности, к таким лицам будут принадлежать лица, которые установленном законодательством Украины порядке заключили контракт на прохождение военной службы в Вооруженных Силах Украина; лица, имеющие выдающиеся заслуги перед Украиной или принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины; лица, которые являются гражданами государства-агрессора, признанного Верховной Радой, или государством-оккупантом, которые подверглись в этой стране преследованиям по политическим убеждениям.