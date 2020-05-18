Олександр і Галина Гереги: «Яка різниця, чи ви прийдете в «Епіцентр», чи в продуктовий магазин, чи в аптеку?»
Олександр і Галина Гереги: «Яка різниця, чи ви прийдете в «Епіцентр», чи в продуктовий магазин, чи в аптеку?»
В 50% случаев заражения коронавирусом в Украине неизвестен источник инфицирования
В 50% случаев заражения коронавирусом в Украине неизвестен источник инфицирования
Социологи выяснили, кого украинцы считают лучшим президентом за время независимости
Социологи выяснили, кого украинцы считают лучшим президентом за время независимости
Минздрав обнародовал требования к работе стоматологических клиник во время карантина
Минздрав обнародовал требования к работе стоматологических клиник во время карантина
В Молдове обнародовали видео с компроматом на президента Додона
В Молдове обнародовали видео с компроматом на президента Додона
ВОЗ обеспокоилась новым синдромом, который проявился у детей с коронавирусом
ВОЗ обеспокоилась новым синдромом, который проявился у детей с коронавирусом
Киев с 22 мая перейдет ко второму этапу ослабления карантина
Киев с 22 мая перейдет ко второму этапу ослабления карантина
Минздрав прописал правила работы детсадов после смягчения карантина
Минздрав прописал правила работы детсадов после смягчения карантина
От коронавируса в Одессе умер врач-реаниматолог и директриса школы
От коронавируса в Одессе умер врач-реаниматолог и директриса школы
ГлавнаяПолитика

"Европейская солидарность" требует возбудить уголовное дело против Гордона

Его интервью с Гиркиным и Поклонской, по мнению партии, является "преступлением против суверенитета и территориальной целостности страны".

"Европейская солидарность" требует возбудить уголовное дело против Гордона
Фото: пресс-служба президента

Партия «Европейская Солидарность» требует от СБУ возбудить дело по факту разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны Дмитрием Гордоном. Такое заявление опубликовано на сайте партии.

"Распространение на медиаресурсах Гордона в виде «интервью» пропагандистских выступлений террориста Гиркина, причастного к захвату Крыма и Донбасса, и коллаборанта Поклонской, причастной к фальсификацииям дел и арестов десятков крымских татар и украинцев, очевидно является преступлением против суверенитета и территориальной целостности страны, за которую предусмотрена прямая уголовная ответственность.

Отсутствие немедленной реакции на эту вопиющую провокацию со стороны власти и правоохранительных органов свидетельствует, что режим не просто сквозь пальцы смотрит на проделки реваншистов, но и находится с ними в сговоре, совместно реализуя спецоперацию Кремля «примирение». Отсутствие реакции власти поощряет антигосударственные выступления и ползучий реванш", - говорится в заявлении.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также