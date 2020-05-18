"Европейская солидарность" требует возбудить уголовное дело против Гордона

Его интервью с Гиркиным и Поклонской, по мнению партии, является "преступлением против суверенитета и территориальной целостности страны".

Партия «Европейская Солидарность» требует от СБУ возбудить дело по факту разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны Дмитрием Гордоном. Такое заявление опубликовано на сайте партии.

"Распространение на медиаресурсах Гордона в виде «интервью» пропагандистских выступлений террориста Гиркина, причастного к захвату Крыма и Донбасса, и коллаборанта Поклонской, причастной к фальсификацииям дел и арестов десятков крымских татар и украинцев, очевидно является преступлением против суверенитета и территориальной целостности страны, за которую предусмотрена прямая уголовная ответственность.

Отсутствие немедленной реакции на эту вопиющую провокацию со стороны власти и правоохранительных органов свидетельствует, что режим не просто сквозь пальцы смотрит на проделки реваншистов, но и находится с ними в сговоре, совместно реализуя спецоперацию Кремля «примирение». Отсутствие реакции власти поощряет антигосударственные выступления и ползучий реванш", - говорится в заявлении.