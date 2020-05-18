МАГАТЭ до конца мая отправит в Украину оборудование для обнаружения коронавируса, - МИД

Оборудование уже закуплено у австрийских и немецких фирм.

Международное агентство по атомной энергии до конца мая отправит в Украину оборудование для выявления COVID-19.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, передает Укринформ.

"Украина ожидает получение такого оборудования (для выявления COVID-19 от МАГАТЭ, - ред.) Насколько мне известно, оно уже определено для Украины. Более того, оно уже закуплено у австрийских и немецких фирм. Это - оборудование для проведения тестов, что сейчас для нас является наиболее актуальным", - сказал он.

По словам украинского дипломата, пока осталось решить лишь некоторые вопросы логистики.

"До конца мая оборудование должно быть отправлено в Украину", - отметил он.

Цимбалюк указал на то, что МАГАТЭ полностью берет на себя и оплату доставки.

"Кроме того, мы надеемся, что, возможно, в следующих партиях МАГАТЭ еще пришлет нам дополнительную помощь - оборудование для проведения тестов, переносные рентгеноскопы и т.п. Сейчас наша миссия ждет от Минздрава дополнительные конкретные позиции, в которых нуждается Украина. Потом мы их тоже передадим в МАГАТЭ и будем ждать помощи по этим направлениям", - заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене.

Напомним, 15 мая Европарламент одобрил предоставление Украине 1,2 млрд евро помощи.