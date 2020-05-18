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В США прошло второе знаковое спортивное соревнование в условиях коронавируса

NASCAR возобновил сезон.

В США прошло второе знаковое спортивное соревнование в условиях коронавируса
Фото: nascar.com

Гонщик команды Stewart-Haas Racing Кевин Харвик на Ford Mustang выиграл первую гонку NASCAR Cup Series после возобновления сезона, сообщается на официальном сайте организации.

Для 44-летнего "Счастливого Харвика" эта победа стала 50-й в карьере.

Заезд состоялся в городе Дарлингтон в штате Южная Каролина, США. 293 кругов лидер проехал за 3 часа и 27 минут.

Второе место занял представитель команды Hendrick Motorsports Алекс Боумен, третье - Курт Буш из Chip Ganassi Racing.

Напомним, неделю назад в американском Джексонвилле (штат Флорида) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 249, который стал первым знаковым спортивным мероприятием в мире в условиях коронавируса.

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