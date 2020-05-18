Посла Китая в Израиле нашли мертвым в его резиденции
Посла Китая в Израиле нашли мертвым в его резиденции
У Олега Ляшко родился сын
У Олега Ляшко родился сын
В Украине со следующей недели готовятся запустить массовое тестирование на антитела к коронавирусу
В Украине со следующей недели готовятся запустить массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Олександр і Галина Гереги: «Яка різниця, чи ви прийдете в «Епіцентр», чи в продуктовий магазин, чи в аптеку?»
Олександр і Галина Гереги: «Яка різниця, чи ви прийдете в «Епіцентр», чи в продуктовий магазин, чи в аптеку?»
От коронавируса в Одессе умер врач-реаниматолог и директриса школы
От коронавируса в Одессе умер врач-реаниматолог и директриса школы
Ученые спрогнозировали начало спада пандемии в Украине в третьей декаде мая
Ученые спрогнозировали начало спада пандемии в Украине в третьей декаде мая
ВОЗ обеспокоилась новым синдромом, который проявился у детей с коронавирусом
ВОЗ обеспокоилась новым синдромом, который проявился у детей с коронавирусом
Количество больных коронавирусом в Украине превысило 18 тысяч
Количество больных коронавирусом в Украине превысило 18 тысяч
Минздрав обнародовал требования к работе стоматологических клиник во время карантина
Минздрав обнародовал требования к работе стоматологических клиник во время карантина
ГлавнаяСпорт

В Шотландии досрочно завершили сезон в Премьершип и назвали чемпиона

"Селтик" объявлен чемпионом.

В Шотландии досрочно завершили сезон в Премьершип и назвали чемпиона
"Селтик"
Фото: ВВС

Сегодня Шотландская профессиональная лига (SPFL) провела собрание клубов элитного дивизиона, на котором было принято решение досрочного завершения сезона-2019/20, сообщает ВВС.

Победителем объявлен "Селтик", завоевавший уже 51-й титул чемпиона Шотландии (девятый раз кряду).

На момент остановки первенства "кельты" опережали "Глазго Рейнджерс", который возглавляет легенда "Ливерпуля" Стивен Джерард, на 13 очков.

Отметим, что цвета "Селтика" защищает экс-игрок "Карпат" украинец Марьян Швед. Однако, сложно сказать, получит ли он медаль, учитывая всего 1 проведенный матч в чемпионате.

Добавим, что элитный дивизион Шотландии покинет "Хартс".

Ранее досрочно сезоны были завершены во Франции (чемпион ПСЖ), Бельгии ("Брюгге") и Нидерландах (аннулирован).

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также