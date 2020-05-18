В Шотландии досрочно завершили сезон в Премьершип и назвали чемпиона

Сегодня Шотландская профессиональная лига (SPFL) провела собрание клубов элитного дивизиона, на котором было принято решение досрочного завершения сезона-2019/20, сообщает ВВС.

Победителем объявлен "Селтик", завоевавший уже 51-й титул чемпиона Шотландии (девятый раз кряду).

На момент остановки первенства "кельты" опережали "Глазго Рейнджерс", который возглавляет легенда "Ливерпуля" Стивен Джерард, на 13 очков.

Отметим, что цвета "Селтика" защищает экс-игрок "Карпат" украинец Марьян Швед. Однако, сложно сказать, получит ли он медаль, учитывая всего 1 проведенный матч в чемпионате.

Добавим, что элитный дивизион Шотландии покинет "Хартс".

Ранее досрочно сезоны были завершены во Франции (чемпион ПСЖ), Бельгии ("Брюгге") и Нидерландах (аннулирован).