Президент Федерации биатлона рассказал о заработках украинских биатлонистов

Президент Федерации биатлона Владимир Брынзак рассказал, какие зарплаты получают украинские стреляющие лыжники.

"У штатной сборной зарплаты по линии министерства останутся. Кроме того, по 500 долларов стипендии выделил национальный олимпийский комитет. 13 наших представителей будут иметь такой оклад до Олимпиады в Пекине (2022 года, - прим. LB.ua).

Некоторые имеют по пол-оклада в Нацгвардии, СБУ или Пограничных войсках. О зарплате спортсменов я как раз беспокоюсь меньше всего. Главное, чтобы нам удалось создать условия для подготовки", - цитирует функционера Главком.

При этом президент Федерации назвал конкретные суммы, которые получают спортсмены в обычных условиях.

"Все зависит от того, как они выступают на этапах Кубка мира. Это доступная информация. Призовые за первое место - 16 тыс. евро. Сейчас Международный союз биатлонистов оплачивает первых 20 позиций. 20-е место "стоит" 500 евро. Конечно, из призовых вычитаются налоги – это 25-30% в зависимости от государства.

Я этих денег не считаю и на них не претендую. Что кто заработает, то и имеет. До моего прихода биатлонисты 15% призовых отдавали Федерации. Я эту норму отменил. Раньше, когда мы чаще были в числе призеров, лидеры зарабатывали даже по 130 тыс. евро за сезон, сейчас - 30-35 тыс. Это тоже неплохо", - считает Брынзак.

Ранее глава Федерации заявил, что финансирование украинского биатлона из госбюджета сократили в 10 раз.