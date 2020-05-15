Дмитренко стал бронзовым призером ЧЕ-2014 по легкой атлетике после дисквалификации россиянина

Украинский легкоатлет Руслан Дмитренко признан бронзовым призером чемпионата Европы-2014 по спортивной ходьбе на 20 км, сообщается на официальном сайте Федерация легкой атлетики Украины.

34-летний уроженец Киевской области получил награду после дисквалификации россиянина Александра Иванова за нарушение антидопинговых правил.

Напомним, на чемпионате Европы в Цюрихе, который состоялся 6 лет назад, Дмитренко лишь по результатам фотофиниша уступил третью позицию еще одному россиянину, Денису Стрелкову.

В свою очередь, действующий на тот момент чемпион мира Иванов на километровом круге, проложенном по городским улицам, занял второе место.

После его дисквалификации на второе место поднялся Стрелков, а Дмитренко, соответственно, на третье.

Отметим, что чемпионом Европы стал испанец Мигель Анхель Лопес, финишным ускорением вырвавший победу в борьбе с двумя россиянами и украинцем. Первое место от четвертого в итоге отделили всего 2 секунды.

Напомним, Дмитренко в марте попал в ДТП под Киевом. Руслан получил многочисленные переломы ног и рук.