Сильнейшая украинская прыгунья в длину негативно относится к жизни в Киеве

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которая специализируется на прыжках в длину, рассказала, почему не хочет переезжать в столицу.

"Сейчас даже не могу сказать, где я точно живу. Половина вещей находится в Хмельницком, половина - в Ровно, где живут родители мужа", - цитирует серебряного призера ЧМ-2019 и ЧЕ-2018 sport.ua.

"Мы неоднократно говорили о том, чтобы жить в Киеве, так как очень многие вопросы решаются именно там. Но остановились на том, что это нереально. Честно могу сказать, что очень негативно отношусь к Киеву, мне не нравится загруженность столицы и эта проблема никак не решается.

У меня нет желания каждый день часами добираться к манежу, или к стадиону. А в Хмельницком 10-15 минут - и ты на месте. За 20 минут можно добраться из одного конца города в другой. Здесь можно за день сделать в несколько раз больше дел", - отметила Марина.