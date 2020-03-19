"Игры непокоренных" переносят на год из-за коронавируса

Соревнования могут состояться в мае или июне 2021 года.

Организационный совет "Игр непокоренных-2020", которые должны были пройти в Гааге с 9 по 16 мая, сообщил об их переносе на следующий год из-за пандемии COVID-19.

Об этом 19 марта сообщается на сайте Invictus Games Foundation.

"Все участники и организаторы "Игр непокоренных-2020", включая родственников участников, волонтеров, партнеров, спонсоров, сталкиваются с пандемией, которую вызвал коронавирус. В результате этого организация "Игр непокоренных- 2020" в Гааге стала невозможной", - говорится в сообщении.

Сейчас организаторы рассматривают возможность перенести соревнования на май или июнь 2021, "если это позволит наличие ключевых мощностей и ресурсов".

"Игры Непокоренных" - международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, основанные принцем Уэльским Гарри в 2014 году. В соревнованиях принимают участие военнослужащие и ветераны с ограниченными физическими возможностями, приобретенными при исполнении служебных обязанностей.

В 2017 году Украина впервые получила право принять участие в "Играх Непокоренных" как участник многих военных учений и миротворческих операций под эгидой ООН. В Торонто сборная Украины завоевала 14 медалей.

В 2018 году сборная Украины на "Играх Непокоренных" в Сиднее завоевала 20 медалей.