Андрій Дещиця: «Наші дипломати садили українців до усіх можливих автівок, які їхали до України»

Із нашим послом ми поговорили про форс-мажорні ситуації, які ставалися протягом останніх чотирьох днів, про домовленості із авіаперевізниками – польськими та українськими, про те, що робити українським громадянам, термін дії посвідки яких про перебування у Польщі завершився. Він розповідає про усі можливі схеми та алгоритми того, яким чином забиратимуть українських громадян; окремо наших військових, які проходять реабілітацію у польському шпиталі.

Не треба й забувати, що багато українців намагаються перетнути польський кордон із Німеччиною та Чехією, аби транзитом потрапити до України. А крім цього, щодня надходять сотні телефонних дзвінків на гарячу лінію, де потрібно реагувати подекуди на доволі курйозні прохання.

Андрію Дещиці , нашому послу у Польщі, телефонують кожні дві хвилини: польська влада, українське керівництво, колеги із інших закордонних місій. Та й не дивно: роботи справді чимало. Лише за останні кілька днів українсько-польський кордон перетнуло понад 20 тисяч людей. Ще 3500 зареєструвалися в системі МЗС «Друг» і попросили наших дипломатів організувати безпечний трансфер до України.

EPA/UPG

Cкільки наразі в Польщі захворіло людей і чи серед них є українці?

Загальна кількість тих, хто захворів – 325 (станом на четвер, 19 березня, – LB.ua). Лише п’ять летальних випадків за увесь час. Серед українців дві особи, яким підтвердили діагноз коронавірусу. Нині у них задовільний стан: один перебуває в лікарні, один – вдома, на карантині. Із ними підтримує контакт наше Генеральне консульство у Кракові.

Яка кількість людей з 15 березня по сьогодні екстрено в умовах коронавірусу перетнала україно-польський кордон?

За нашими підрахунками і даними прикордонної служби України, уже близько 20 тисяч людей, станом на сьогодні. Хоча кількість громадян, які повертаються додому через діючі пункти пропуску на польсько-українському кордоні, постійно зростає. Наші консули працюють на кожному з цих пунктів пропуску і разом з польськими та українськими прикордонниками допомагають організовувати повернення українців додому.

Я уявляю, скільки людей телефонували напочатку – коли стало відомо про закриття українського кордону. Скажіть, які заходи одразу запроваджувало посольство?

Люди приходили трохи до посольства, але у більшості випадків телефонували. Саме тому відразу, буквально з 14 березня, посольство відкрило 10 гарячих телефонних ліній, розмістивши відповідні номери на своїй сторінці і постійно у режимі нон-стоп, удень і вночі, говорили із дозвонювачами, надавали їм поради: що робити у цій ситуації. Наші дипломати кожного дня формували і аналізували базу даних, щоб оперативну інформацію можна було б донести до кожного громадянина, хто до нас звернувся. Наші дипломати, окрім телефонних консультацій, теж надають відповіді на численні мейли від наших громадян. Це добра командна робота.

Чи багато громадян України уже встигло зареєструватися для перетину кордону?

Через систему «Друг», а також безпосередньо в посольстві, заповнивши відповідну онлайн-анкету, зареєструвалося понад 3500 людей. Це ті, які просили нас про допомогу під час перетину польсько-українського кордону. Разом з тим зазначу, що усі бажаючі можуть не зголошуючись виїжджати з Польщі, якщо у них є така потреба. Бо ж насправді виїжджати з Польщі не обов’язково, якщо вони можуть легально перебувати у Польщі, мають роботу та можливості для існування.

Фото: EPA/UPG Український прикордонник перевіряє температуру тіла водія на українсько-польському кордоні

Проте якщо вони хочуть покинути територію Польщі, то можуть скористатися трьома діючими автомобільними пунктами пропуску на українсько-польському кордоні. Це Гребенне – Рава-Руська, Корчова – Краківець та Дорогуськ – Ягодин. Це автомобільні пункти пропуску. Однак якщо немає авто, то ви можете дістатися до цих точок, і наші консули, які там чергують з 15 березня, разом із польськими та українськими прикордонниками допоможуть вам сісти до попутних мікроавтобусів чи автівок, які їдуть в Україну.

Якщо ж немає попутних автобусів – бо зараз черг з легкових автомобілів практично немає на кордонах, – то прикордонна служба України організовує автобуси з України, які приїжджають на територію Польщі до пункту пропуску, забирають там наших громадян групами до 40-50 людей і перевозять їх на українську сторону. Якщо ж відсутній транспорт і з українського боку, то тоді, як виключення, польські прикордонники за сприяння наших консулів дозволяють громадянам перетнути кордон у пішому порядку. Це дуже якісна і ефективна співпраця, за яку ми вдячні українським прикордонникам, органам місцевої влади, громадянам Польщі - почесним консулам України та нашим польським партнерам.

Далеко не у кожного українця є автівка в Польщі. Яким чином він може добратися до пункту пропуску?

В Польщі функціонує громадський транспорт. Є сполучення між містами. Тому немає проблем з тим, щоби добиратися до тих пунктів пропуску громадським транспортом. Крім того, наші почесні консули, які акредитовані у містах поблизу цих пунктів пропуску, це зокрема Перемишль, Холм, Ряшів, організовують для наших громадян автобуси до пунктів пропуску. При цьому вони розповсюджують цю інформацію або через свої сторінки, або через групи українців у соціальних мережах. Загалом рівень комунікації, я вважаю, досить ефективний. Ми усю актуальну інформацію в реальному часі розміщуємо в наших соцмережах, розсилаємо мейли зареєстрованим в нашій базі даних громадянам.

Чи траплялися екстрені випадки під час перетину в автівках спільного із Польщею кордону?

Звичайно (сміється)

Скільки українців розсадили по польських машинах?

Я не можу сказати конкретної цифри. Дуже багато. Це наші дипломати з Генерального консульства в Любліні щодень під’їжджали до пункту пропуску з польського боку і підсаджували там людей в автівки. Також потім долучилися наші консули з Генконсульства в Кракові, бо не вистачало потужності. І вони просто під’їжджали і саджали цих людей до різних автівок. Ніхто при цьому не рахував: їхала собі автівка, були вільне місце, одне чи два – підсаджували. Їхав автобус, було три, п’ять, десять місць вільних – підсаджували. Справді дуже хороший досвід взаємодопомоги і солідарності наших людей, а також тест на дружні взаємини між українцями і поляками.

Фото: EPA/UPG На польсько-українському кордоні. 15 березня 2020 року

Тобто це не лише українські були автівки чи автобуси, а й польські?

Так. Причому польські автівки і польські автобуси фактично перестали курсувати в Україну, бо ми з 16 березня запровадили заборону на в’їзд іноземців. Тож день чи два дні польські водії ще їхали, тоді ми й підсаджували українців в їх автівки чи автобуси. Однак в подальшому вже перейшли на той український транспорт, який в’їжджав до України.

Давайте поговоримо про те, що робити людині, якщо у неї збіг термін дії посвідки про перебування і працевлаштування в Польщі.

Ми домовилися із польською владою про тих людей, в яких спливає термін візи або перебування по біометричному паспорту, або термін на проживання чи перебування в Польщі в день 15 березня, коли почали діяти обмеження на кордоні, чи пізніше протягом карантину. Якщо ці люди хочуть повернутися до України, вони можуть це зробити і на них не буде накладено жодних штрафних санкцій. Таку домовленість ми маємо з прикордонною службою Польщі, з міністерством внутрішніх справ та міністерством закордонних справ Польщі.

Водночас ті громадяни, які мають право на перебування в Польщі, а тимчасовий чи постійний термін дії цього дозволу закінчується після 15 березня, можуть подати письмово прохання про подовження цього терміну. Головне подати документи до закінчення терміну дії дозволу. Таке клопотання буде обов’язково розглянуте.

В екстреному порядку чи традиційно?

Думаю, що рішення будуть ухвалюватися з урахування форс-мажорних обставин. До прикладу, 18 березня урядом Польщі було ухвалене рішення про екстрені заходи. Згідно із цим, всі ті дозволи на проживання, якщо вони не будуть подовжені, автоматично пролонгують на три місяці.

Фото: EPA/UPG

Яка наразі ситуація у нас на чесько-польському та німецько-польському кордонах? Там раніше збиралася чимала черга тих українців, які транзитом воліли перетнути територію Польщі.

Коли Польща заборонила іноземцям в’їзд на свою територію, на чесько-польському та німецько-польському кордоні з’явилася черга громадян України, які хотіли транзитом перетнути польську територію. На жаль, Польща дозволила такий проїзд лише потягами. І лише потягами через свою територію. І ми вже організували поїзд на 700-900 людей, який сьогодні відправляється з Праги до Перемишля, а в Перемишлі усі пересядуть на потяг Перемишль-Львів-Київ, який буде поданий Укрзалізницею. Крім цього поїзда, курсуватиме ще чотири наших спецпоїзди. Вони перевозитимуть наших громадян з території Польщі до України. Загалом за один день їх буде понад 2 тисячі. Тут є повне розуміння і співпраця з нашими польськими колегами, між Міністерствами інфраструктури та Міністерствами закордонних справ України і Польщі, а також Укрзалізницею і польською залізничною компанією PKP.

А на усіх людей, які раніше подали заявку з проханням про перетин кордону – а їх 3500, – вистачить потягів?

У кожному потягу є десь від 500 до 700 місць. В залежності від кількості вагонів у кожному. До того ж не всі 3500 їдуть поїздом. У декого вже була нагода виїхати через автомобільні пункти пропуску. Ми постійно отримуємо онлайн оновлену інформацію про кількість бажаючих перетнути кордон. Але працюємо також над тим, щоб додаткові поїзди з Перемишля в Україну курсували також 21 березня.

Коли розпочне свої екстрені рейси до Польщі авіакомпанія SkyUp Airlines?

SkyUp Airlines запускає рейси з 21 березня. У суботу відбудеться перший рейс з Варшави. Він комерційний. Зрештою, поїзди також будуть платними. Однак, ціни помірні і доступні. Наприклад, вартість квитка на потяг в другому класі з Перемишля до Києва складає 700 гривень, в першому класі з Перемишля до Києва – десь тисячу гривень.

Уже заявлений і другий рейс SkyUp Airlines з Варшави до Борисполя, який відбудеться 23 березня. Квитки в продажу і коштують приблизно 160 доларів. Ціни встановлюють перевізники.

Фото: SkyUp Airlines

Якщо наші громадяни летять із пересадкою через Польщу. Що їм робити у такому разі, аби не потрапити до транзитної зони і чекати на допомогу від посольства? Є якісь механізми, які ви опрацьовуєте?

У цьому разі розглядаються два варіанти: допомога польської авіалінії LOT. Тобто, якщо наші громадяни відлітатимуть в рамках евакуації разом із польськими з країн Латинської Америки або Азії, якщо вони прибудуть до Варшави, то LOT готовий розглянути можливість організації для них перельоту до Києва. Другий варіант: залучати наші авіакомпані - наприклад SkyUp. Впевнений, наші громадяни, якщо прилетять до Варшави, не будуть залишені на призволяще.

Якщо вони прилітають і залишаються в транзитній зоні, то який далі план дій?

В залежності від того, скільки осіб назбирається, ми вестимемо переговори з польськими авіалініями або SkyUp Airlines і попросимо здійснити спеціальний рейс, якщо буде достатня кількість пасажирів.

А якщо у людини грошей немає, щоб доїхати до польського кордону, а потім, перетнувши його, нормально доїхати додому?

Існують різні можливості, наші громадяни їх чудово знають. Насправді, щоб доїхати до кордону потрібно десь до 100 злотих, це в межах 600 гривень.

Фото: www.facebook.com/andrii.desh

Чи були якісь курйозні випадки?

Так був один. Телефонувала жінка і скаржилася, що її не приймають в лікарню. У неї, за її словами, температура 37. Тест на коронавірус вона зробила, виявився, на щастя, негативним. Лікарі не хотіли приймати її в такому стані в лікарню, а вона вимагала, щоб їй дали хоча б якийсь антибіотик. Люди реально відчувають неспокій з цим короновірусом, ми це розуміємо. І дипломатам доводиться таким людям давати і медичні поради чи просто по-людськи заспокоювати.

А чи були якісь екстрені випадки, які вам запам’яталися?

Не форс-мажор, однак насправді важливий момент, про який слід сказати. На півночі Польщі є така клініка «Добрий брат», у Поморському воєводстві, де на благодійній основі проходять лікування і реабілітацію наші військові, які зазнали поранень у війні з Росією. Клініка ними опікується упродовж останніх п’яти років. Вона прийняли кілька тисяч наших військових на реабілітацію.

Зараз у цій клініці перебувають 17 українських військових, троє з них в інвалідних візочках. Зараз такі клініки у Польщі тимчасово закриваються, тож ми організовуємо вивіз наших військових в Україну. І польська сторона, польські лікарі організували для них переїзд до Перемишля. Зараз я сам виїжджаю до Перемишля і буду допомагати їм пересісти на ці потяги, що прямуватимуть в Україну. Такі ситуації, коли поляки безкорисно допомагають і цінують наших військових, справді позитивно вражають.

Що порадите українцям, які зараз їдуть до Польщі, або намагаються виїхати з Польщі?

Я пораджу їм поки, без крайньоі потреби, залишатися вдома. Немає значення чи вони перебувають в Польщі, чи в Україні. Почекайте, не треба нікуди спішити, не треба нікуди бігти. Ситуація така, яка вона є. Якщо ви дбаєте про здоров’я і життя - своє та своїх близьких, залишайтеся вдома, стежте за інформацією із засобів масової інформації та повідомленнями Посольства. Ми нікого не залишимо напризволяще, але ця співпраця і взаєморозуміння мають бути взаємними. Будьмо солідарними. Коли все заспокоїться, тоді приймайте рішення про свої подорожі до Польщі, де є дуже багато гарних і цікавих місць та багато справжніх друзів.