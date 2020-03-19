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Трамп анонсировал экспериментальное лечение коронавируса препаратом против малярии

В США число заразившихся коронавирусом превысило 10 тысяч, 152 человека умерли.

Трамп анонсировал экспериментальное лечение коронавируса препаратом против малярии
Фото: EPA/UPG

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешило использование препарата против малярии Hydroxychloroquine в качестве средства для противодействия коронавирусу COVID-19.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил на брифинге в Белом доме, сообщает FoxNews.

По его словам, "хлорохин - лекарство, используемое для лечения малярии и серьезных форм артрита, показало многообещающие первоначальные результаты при использовании для лечения людей с заражением COVID-19".

Трамп также сказал, что будет использоваться еще один препарат, ремдесивир (Remdesivir).

"И это лекарство, которое использовалось для других целей, и у него были очень хорошие результаты, но, похоже, это очень хороший шанс, связанный с этим вирусом".

В ходе брифинга Трамп рассказал, что поручил Управлению по контролю за продуктами и лекарственными средствами упростить существующие процедуры, чтобы ускорить разработку методов лечения коронавируса.

Кроме того, он предложил перенимать опыт фармацевтов из-за рубежа.

"Если есть известное безопасное и эффективное средство для лечения вируса в Европе, в Японии или в других странах, мы используем эту информацию для защиты здоровья американцев", - подчеркнул Трамп.

16 марта сообщалось, что в американском Сиэтле вакцину от нового вида коронавируса начали испытывать на первом пациенте. При этом представители здравоохранения США заявили, что для полного утверждения любой потенциальной вакцины нужно будет от 12 до 18 месяцев.

Ранее Трамп взял на себя чрезвычайные полномочия для мобилизации промышленности на борьбу с коронавирусом.

По состоянию на 19 марта, в США зарегистрировали по меньшей мере 10 259 случаев заражения коронавирусом COVID-19, 152 человека умерли.

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