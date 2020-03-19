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В Испании от коронавируса умерли больше 700 человек

За день выявили около 3400 новых случаев болезни.

В Испании от коронавируса умерли больше 700 человек
Фото: EPA/UPG

Количество жертв эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании уже превысило 700 человек.

Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Минздрава.

Общее количество тех, кто заразился, превысило 17 тысяч человек, в том числе за последние сутки выявили около 3400 новых случаев. 

С начала эпидемии умерли 767 человек (в том числе за сутки - 169 человек), а 1107 полностью выздоровели (за сутки - 26 человек).

939 человек находятся в интенсивной терапии.

Напомним, что Испания входит в число стран, которые сильнее всего пострадали от коронавируса. По количеству случаев заражения и смертей она уступает только Китаю, Италии и Ирану.

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