В Испании от коронавируса умерли больше 700 человек

За день выявили около 3400 новых случаев болезни.

Количество жертв эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании уже превысило 700 человек.

Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Минздрава.

Общее количество тех, кто заразился, превысило 17 тысяч человек, в том числе за последние сутки выявили около 3400 новых случаев.

С начала эпидемии умерли 767 человек (в том числе за сутки - 169 человек), а 1107 полностью выздоровели (за сутки - 26 человек).

939 человек находятся в интенсивной терапии.

Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a las 12h de hoy:



➡Confirmados: 17.147

➡En UCI: 939

➡Fallecidos: 767

➡Curados: 1.107



Toda la información en la web de @sanidadgob: https://t.co/8dfKZXg8hE#COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/cAm3Qy0oEz — Salud Pública (@SaludPublicaEs) March 19, 2020

Напомним, что Испания входит в число стран, которые сильнее всего пострадали от коронавируса. По количеству случаев заражения и смертей она уступает только Китаю, Италии и Ирану.