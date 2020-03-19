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"Укрзализныця" назначила три поезда для эвакуации украинцев из Польши

В Пшемысль поезда отправятся без пассажиров.

"Укрзализныця" назначила три поезда для эвакуации украинцев из Польши
Фото: facebook.com/olexander.krasnoshtan

"Укрзализныця" назначила три поезда класса "Интерсити+" для эвакуации украинских граждан из Польши.

Об этом сообщила пресс-служба "УЗ" в фейсбуке.

"В течение 20 марта 2020 Укрзализныця осуществит вывоз граждан Украины из Пшемысля, которые в результате ограничительных мер в связи с карантином не имеют возможности самостоятельно пересечь границу", - говорится в сообщении.

Так, уже назначены и 20 марта из Пшемысля в Киев отправятся поезда: №715/716 - 706/705 (отправление из Пшемысля в 15:45, прибытие в Киев в 00:46 21 марта), №709/710 (отправление с Пшемысля в 10:18, прибытие в Киев в 19:26), №705/706 - 716/715 (отправление из Пшемысля в 13:10, прибытие в Киев в 22:17).

В Пшемысль поезда отправятся без пассажиров.

Бригады стюардов, которые обслуживают поезда, обеспечены всеми средствами защиты и дезинфекции.

Билеты на указанные поезда можно купить только через онлайн-систему.

Напомним, 13 марта Польша решила объявить режим эпидемической угрозы и закрыть границы, чтобы не допустить завоза новых случаев коронавирусной инфекции.

17 марта в Украину из Польши были эвакуированы почти 3,4 тыс. украинцев, которые находились на территории страны без транспортных средств. Они были доставлены на родину на автобусах.

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