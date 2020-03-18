В день Благовещения во всех церквях Франции будут звонить колокола как символ веры и надежды

Франция входит в число стран, которые больше всего поражены новым коронавирусом.

Все колокола французских католических соборов в день Благовещения, 25 марта, будут звонить в как символ веры и надежды.

Как сообщила Конференция католических епископов Франции, звон колоколов в сотне церквей страны раздастся в 19:30.

Также епископы призвали французов в то время, когда зазвонят колокола, выставить в окнах свечи как знак света, который победит тьму.

Священнослужители призвали каждый день молиться на розарии в 15:30 о заступничестве Божьей Матери.

Напомним, что Франция входит в число стран, которые больше всего поражены новым коронавирусом. По состоянию на вечер 20 марта во Франции было свыше 7,6 тысяч случаев заражения. Власти опасаются, что до 80% населения будут инфицированы COVID-19 в течение следующих 12 месяцев, и до 15% (7,9 млн. человек) может потребоваться госпитализация.

17 апреля 2019 все колокола французских католических соборов звонили в знак солидарности с собором Нотр-Дам де Пари. Пожар в Нотр-Дам де Пари начался вечером, в понедельник, 14 апреля и был ликвидирован только к десяти утра 15 апреля. Пожар был такой силы, что здание с трудом удалось спасти от полного разрушения.