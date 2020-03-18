Байден обходит Сандерса на праймериз во Флориде, Аризоне и Иллинойсе

Экс-вице-президент США Джо Байден обходит своего конкурента по баллотированию на президентский пост от Демократической партии - сенатора Берни Сандерса на праймериз в трех штатах. Это Аризона, Флорида и Иллинойс, пишет "Укринформ" со ссылкой на американские СМИ.

Праймериз в этих штатах прошли 17 марта. Также они были запланированы в Огайо, но их перенесли из-за ситуации с коронавирусом.

По предварительным результатам подсчетов, у Байдена около 60% голосов в Иллинойсе, 62% во Флориде и немного более 42% в Аризоне. У Сандерса поддержка в этих штатах 26%, 28% и 30% соответственно.

Напомним, бывший вице-президент США Джо Байден во время так называемого супер-вторника, по первым данным, победил как минимум в 8 штатах на праймериз Демократической партии.