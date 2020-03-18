Ахметов предложил создать "мозговой центр" для преодоления Украиной экономических вызовов
Ахметов предложил создать "мозговой центр" для преодоления Украиной экономических вызовов
В Киеве подтвердили два случая коронавируса (обновлено)
В Киеве подтвердили два случая коронавируса (обновлено)
В Украине подтверждена вторая смерть от коронавируса
В Украине подтверждена вторая смерть от коронавируса
Зеленский попросил у олигархов 12 млрд гривен
Зеленский попросил у олигархов 12 млрд гривен
​НБУ объяснил скачок курса паникой и дефицитом наличной валюты
​НБУ объяснил скачок курса паникой и дефицитом наличной валюты
Рада без обсуждения приняла законопроект о коронавирусе
Рада без обсуждения приняла законопроект о коронавирусе
Кернес отказался закрывать метро Харькова из-за коронавируса (обновлено)
Кернес отказался закрывать метро Харькова из-за коронавируса (обновлено)
Родственники 33-летней женщины, которая умерла в ожидании подтверждения коронавируса, возмущены действиями врачей
Родственники 33-летней женщины, которая умерла в ожидании подтверждения коронавируса, возмущены действиями врачей
ГлавнаяМир

Байден обходит Сандерса на праймериз во Флориде, Аризоне и Иллинойсе

Праймериз в Огайо перенесли из-за коронавируса. 

Байден обходит Сандерса на праймериз во Флориде, Аризоне и Иллинойсе
Джо Байден
Фото: topru.org

Экс-вице-президент США Джо Байден обходит своего конкурента по баллотированию на президентский пост от Демократической партии - сенатора Берни Сандерса на праймериз в трех штатах. Это Аризона, Флорида и Иллинойс, пишет "Укринформ" со ссылкой на американские СМИ.

Праймериз в этих штатах прошли 17 марта. Также они были запланированы в Огайо, но их перенесли из-за ситуации с коронавирусом.

По предварительным результатам подсчетов, у Байдена около 60% голосов в Иллинойсе, 62% во Флориде и немного более 42% в Аризоне. У Сандерса поддержка в этих штатах 26%, 28% и 30% соответственно. 

Напомним, бывший вице-президент США Джо Байден во время так называемого супер-вторника, по первым данным, победил как минимум в 8 штатах на праймериз Демократической партии.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также