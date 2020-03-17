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Сербия запретила пожилым выходить на улицу

Также вводится комендантский час.

Сербия запретила пожилым выходить на улицу
Иллюстративное фото
Фото: EPA/UPG

Власти Сербии со среды, 18 марта, вводят жесткие ограничения на передвижение людей внутри страны из-за вспышки коронавируса.

В частности, выход на улицу запрещен лицам старше 65 лет, также для всех граждан вводится комендантский час ночью, сообщает ВВС.

Ранее в стране было введено чрезвычайное положение. Правительство страны выразило возмущение недисциплинированностью граждан после этого объявления и анонсировало ужесточение мер и штрафов за нарушение режима.

"В связи с тем, что мы не смогли обеспечить полную дисциплину, чтобы обезопасить население мы приняли очень непопулярные решения, которые должны сберечь человеческие жизни… С завтрашнего дня с 10 часов запрещен выход на улицу лицам старше 65 лет, - заявил президент страны Александр Вучич на экстренной пресс-конференции.

Также вводится запрет на перемещение лиц всех возрастов по улицам с 8 вечера до 5 утра.

Контролировать соблюдение этих мер будет сербская армия.

По данным на утро 17 марта в стране было зарегистрировано 57 случаев коронавирусной инфекции.

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