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Евросоюз вводит 30-дневный запрет на въезд из-за коронавируса

В мире принимаются беспрецедентные меры, чтобы сдержать дальнейшее распространение SARS-CoV-2.

Евросоюз вводит 30-дневный запрет на въезд из-за коронавируса
Фото: EPA/UPG

Страны Европейского Союза согласовали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 30-дневном запрете на въезд в Евросоюз неграждан ЕС из-за коронавируса.

Об этом вечером 17 марта после видеоконференции глав государств и правительств сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы все согласились с предложением Еврокомиссии ограничить въезд в Европу из стран, не входящих в ЕС, Великобритании и других стран", - цитирует Меркель Интерфакс-Украина.

По ее словам, предполагается ввести "запрет на въезд с небольшими исключениями" на срок в "30 дней".

Меркель подчеркнула, что Германия начнет реализовывать этот запрет немедленно.

Как разъяснило министерство внутренних дел ФРГ, запрет на въезд коснется всех видов транспорта, но не будет распространяться на граждан Германии. Гражданам Великобритании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии будет разрешен транзитный проезд для возвращения домой, то же самое коснется граждан с временным видом на жительство в этих странах.

"Граждане третьих стран, которые не соответствуют условиям, получат на границе отказ во въезд за неимением неотложной причины", - указывают в немецком МВД.

О закрытии границ, кроме Германии, сообщили также Нидерланды и Бельгия.

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