Еврейская община Киева отменяет все мероприятия в связи с карантином

Еврейская община Киева и главный раввин Киева Рав Йонатан Биньямин Маркович идут на карантин и отменяют все мероприятия.

Об этом сообщается в пресс-релизе, который опубликовал пресс-секретарь Еврейской общины города Киева Леонид Барац.

"Как вы знаете - есть такая шутка. Где два еврея - там три мнения. Так вот. Здесь не может быть другого мнения. Все религиозные евреи по всему миру сошлись в одном: Нужно выполнять рекомендации врачей! Нужно сидеть дома!", - говорится в сообщении.

Раввин призвал киевлян помогать пожилым людям, сходить для них в магазины и оставляя приобретенную пищу и лекарства под дверью, чтобы не подвергать уязвимые группы населения риску. Или, по возможности, оплатить их жилье или жертвовать средства на больницы.

Также он выразил поддержку мэру Киева Виталию Кличко и президенту Украины Владимиру Зеленскому за правильную реакцию и своевременные меры предохранения, которые спасут жизнь украинцам.

Раввин заверил, что Еврейская община Киева также готова прийти на помощь всем, кто будет в этом нуждаться, и отмечает - что рекомендует это время расценивать, как подарок от Всевышнего для того, чтобы научиться чему-то новому, оставаясь дома на самоизоляции.

Ранее сегодня Синод Православной церкви Украины согласился ограничить присутствие людей на богослужениях на период карантина.

Как временную чрезвычайную меру священникам рекомендуют прекращать проведение богослужений в храмах или менять порядок так, чтобы в них принимали участие не больше чем 10 человек. Разрешаются богослужения под открытым небом возле храмов при соблюдении правил по численности одновременного присутствия и "социальной дистанции".

Желающие исповедоваться и причаститься могут это сделать в течение целого дня.

Церковь согласилась изменить способ подачи причастия - его можно давать в руки, для обтирания губ использовать одноразовые салфетки (которые потом нужно сжечь в чистом месте), использовать одноразовую посуду для запивки. Также разрешается подавать причастие в любое время, "как это делается в отношении больных и в смертельной опасности".

Украинская греко-католическая церковь разрешила своим прихожанам не ходить на богослужения из-за угрозы распространения коронавируса. 15 марта УГКЦ провела первое воскресное богослужение онлайн.