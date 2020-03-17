В Украине подтверждена вторая смерть от коронавируса

Министерства здравоохранения подтвердило, что причиной смерти женщины, которая накануне вечером скончалась в Черновцах, является коронавирусная инфекция COVID-19.

Согласно сообщению, во вторник в Украине зафиксировано 7 новых случаев инфицирования коронавирусом.

По состоянию на 20:00 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них два - летальных.

"По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 14 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и г. Киев (2)", - говорится в сообщении.

Сегодня коронавирус подтвердили в Киевской области - у 44-летнего мужчины, который был заграницей.

В Черновицкой области зафиксировано шесть новых случаев: у 33-летней женщины (летальный), лиц в возрасте 31, 10, 18 лет, двух детей в возрасте год и десять месяцев и шесть месяцев. В Минздраве отмечают, что все они являются контактными лицами ранее подтвержденного случая.

Напомним, первая смерть от COVID-19 в Украине была зафиксирована 13 марта. Умерла 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.