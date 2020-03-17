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В Черновцах отменили льготный проезд, чтобы мотивировать пенсионеров оставаться дома

Мерия ищет возможности для поддержки одиноких пожилых людей. 

В Черновцах отменили льготный проезд, чтобы мотивировать пенсионеров оставаться дома
Фото: Макс Требухов

В Черновцах до стабилизации эпидемической ситуации отменили льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте. Такое решение приняли местные депутаты, сообщили в Черновицком городском совете.

"Это вынужденная ограничительная мера, которая будет стимулировать людей пожилого возраста, которые в группе риска и наиболее уязвимы к коронавирусу, меньше передвигаться по городу и оставаться дома. Льготный проезд в троллейбусах и маршрутках восстановят после стабилизации эпидемической ситуации. Кроме того, мы будем искать другие пути, как материально поддержать пенсионеров, особенно одиноких, с низкими пенсиями, в нынешних непростых ситуациях", - заявил мэр Алексей Каспрук.

Отмечается, что в городе создан волонтерский штаб, который работает над доставкой домой продуктов, лекарств и средств гигиены одиноким людям преклонного возраста.

Напомним, из семи случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине четыре зарегистрированы в Черновицкой области. По состоянию на утро 17 марта, температура тела у этих пациентов находилась в пределах нормы, их самочувствие стабильное.

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