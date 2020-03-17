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В Украине проверяют 42 подозрения на коронавирус

В Украине подтверждены пока 7 случаев заражения коронавирусом. 

В Украине проверяют 42 подозрения на коронавирус
Фото: Макс Требухов

В Украине проверяют 42 подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщило Министерство здравоохранения в телеграме «Коронавирус_инфо».

«Всего с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 140 сообщений о подозрении на COVID-19 (7 случаев - подтверждены лабораторно, 89 - отрицательные, коронавируса нет, 42 - исследуется). С начала года вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ протестировала около 500 образцов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19», - отметили в Минздраве.

Напомним, 12 марта в Украине начался карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции и для недопущения ее распространения. Он продлится три недели - до 3 апреля.

Кроме того, во исполнение решения Кабинета министров "Киевский метрополитен" прекратит перевозки пассажиров с 23:00 17 марта. 

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