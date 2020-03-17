Почти 2 тыс. украинцев ожидают эвакуации из Польши

Почти две тысячи граждан Украины заполнили на сайте посольства в Польше специальный формуляр для эвакуации.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил посол Андрей Дещица.

"Примерно две тысячи граждан Украины обратились в дипломатические и консульские учреждения в Польше, заявив, что они нуждаются в помощи с возвращением домой", - сказал он.

При этом он не исключил, что часть этих граждан уже могли самостоятельно выехать в Украину.

По словам Дещицы, сейчас прорабатывается вопрос организации специального авиарейса из Варшавы. Кроме того, рассматривается возможность вывоза украинцев поездом - как и тех граждан, которые застряли на чешско-польской или немецко-польской границах.

"Польская сторона может предоставить так называемый санитарный коридор, по которому к границе людей будет везти поезд "PKP Intercity", а уже из Перемышля - поезд "Укрзализныци", - отметил Дещица.

Для этого необходимо соответствующее решение правительства Польши, поэтому украинские дипломаты ведут переговоры с МИД и министерством инфраструктуры страны.

Напомним, ранее в Польше подтвердили коронавирус у двух украинцев.

С 17 марта в Украине закрыты пункты пропуска через государственную границу для международного регулярного пассажирского сообщения. Это означает, что вернуться самолетами в Украину будет невозможно.

Эвакуация людей уже началась, и 15 марта в Украину из Италии спецрейсом SkyUp вернулись больше 120 человек. У них нет коронавирусной болезни COVID-19, но все равно они должны провести две недели на домашнем карантине.

16 марта МИД сообщил, что 1790 человек попросили помочь с возвращением в страну. Также в двух отелях на египетском курорте Шарм-эль-Шейх 750 украинских туристов закрыли на карантин, поскольку у других отдыхающих заподозрили коронавирус. Глава МИДа Дмиитрий Кулеба заявил, что вопрос их эвакуации нужно решать совместно с туроператором.