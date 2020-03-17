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Рада поддержала начало закупок лекарств через ГП "Медзакупки Украины"

Закупки через международные организации прекращаются.

Рада поддержала начало закупок лекарств через ГП "Медзакупки Украины"
Фото: 2day.kh.ua

Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник приняла законопроекты №2538 и №2539, которые необходимы для запуска закупок через ГП "Медзакупки Украины".

Первый законопроект определяет правовые основы и особенности деятельности ГП "Медзакупки Украины" в части заключения договоров, организации получения и распространения товаров до конечных потребителей и тому подобное.

Новшеством этого законопроекта станет возможность заключать Managed Entry Agreements (договоры о доступе) с производителями инновационных и дорогостоящих оригинальных лекарственных средств. Согласно законопроекту, будет предусмотрена возможность напрямую вступать в переговоры с производителями и эксклюзивно получать передовые лекарства по сниженным ценам.

Этот же законопроект позволяет ГП "МЗУ" осуществлять прямые закупки от поставщиков-нерезидентов, в том числе путем создания сокращенной процедуры регистрации лекарств, освобождения от лицензирования на импорт и тому подобное.

Срок действия регистрационных удостоверений на лекарства, действующих до 31 марта 2020 года, продлевается до 31 марта 2022 года для выполнения программ и осуществления централизованных мероприятий по охране здоровья с внесением соответствующей информации в Государственный реестр лекарственных средств Украины.

Закон о государственных закупках лекарств с привлечением специализированных закупочных организаций утратит силу 1 мая 2020 года.

Связанный законопроект №2539 освобождает закупки медицинских товаров за счет госбюджета от уплаты НДС.

Перечень лекарственных средств, медицинских изделий и вспомогательных средств к ним, которые закупаются за средства госбюджета для выполнения программ и осуществления централизованных мероприятий по здравоохранению, порядок их ввоза, поставки и целевого использования, а также распределения (перераспределения) между обладминистрациями и/или субъектами хозяйствования, которые имеют лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике, утверждаются Кабинетом Министров.

Напомним, госпредприятие "Медицинские закупки Украины" было создано в октябре 2018 года и принадлежит к сфере управления Минздрава. Предприятие образовано для организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий, вспомогательных средств, других товаров медицинского назначения (медицинских товаров), услуг и закупок по рамочным соглашениям медицинских товаров и услуг в интересах заказчиков в соответствии с Законом Украины "О публичных закупках".

Также планируется ввести электронный каталог лекарственных средств и медицинских изделий, который будет иметь вид онлайн-магазина в системе ProZorro. Это позволит медицинским учреждениям удобным способом, без бюрократической нагрузки самостоятельно покупать лекарства и медицинские изделия.

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