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У двоих сотрудников ВОЗ диагностировали коронавирус

Симптомы у них проявились в то время, когда они находились дома. 

У двоих сотрудников ВОЗ диагностировали коронавирус
Фото: Youtube Printscreen

У двоих сотрудников Всемирной организации здравоохранения диагностировали коронавирус SARS-CoV-2. Об этом пишет "Радио Свобода".

Это первые случаи заболевания коронавирусной болезнью в ВОЗ, сообщил представитель организации Кристиан Линдмайер. 

Отмечается, что симптомы у них проявились дома, проведенные анализы подтвердили наличие вируса в организме. Были ли задействованы эти сотрудники в борьбе с коронавирусом, не сообщается.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения назвали ложными надежды на исчезновение SARS-CoV-2 в летнее время.

По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, вирус может сохранить способность распространяться при высокой температуре воздуха. 

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