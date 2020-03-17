Ляшко о контроле количества пассажиров в транспорте: "Полиция готова подключаться"

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что контроль над количеством пассажиров в общественном транспорте возлагается на водителей.

Если пассажиры не будут его слушаться, он может вызвать полицию. Об этом Ляшко сообщил на брифинге о ситуации с распространением коронавируса в Украине.

"Как будет контролироваться максимальное количество пассажиров в маршрутках, троллейбусах, автобусах и трамваях? В первую очередь, это обязанность водителя. В дальнейшем, если не будут слушаться водителя, он имеет право вызвать полицию, с полицией проводят инструктаж, она готова подключаться. Плюс полиция обещает обеспечит в топовых местах посадки своих патрульных, чтобы обеспечить там правопорядок и чтобы не было проблем", - пояснил он.

По словам Ляшко, вопрос о продлении карантина будет решаться с учетом эпидемиологической ситуации в Украине, ее странах-соседях и Европейском Союзе.

"Поскольку меры, которые мы принимаем, являются превентивными. О возможности продления карантина мы в Министерстве здравоохранения будем исходить ближе к дате завершения даты текущего карантина", - отметил Виктор Ляшко.

Напомним, в ночь на 17 марта Кабинет министров принял решение об ограничении пассажирских перевозок на территории Украины для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. С 18 марта по 3 апреля введен запрет на пассажирский железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.

Также вводится запрет на работу метрополитенов - в Киеве метро закроется в 23:00 17 марта. Также запрещены перевозки более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.