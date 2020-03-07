Пока неизвестно, какой будет активность SARS-CoV-2 в различных климатических условиях.

Во Всемирной организации здравоохранения назвали ложными надежды на исчезновение SARS-CoV-2 в летнее время.

По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, вирус может сохранить способность распространяться.

"Нам пока неизвестно, какой будет активность и динамика вируса в различных климатических условиях. Мы должны признать, что вирус может сохранить способность распространяться", - заявил он на брифинге 6 марта.

"Это ложная надежда - полагать, что вирус просто исчезнет в летнее время... Прямо сейчас нет оснований предполагать, что это произойдет", - добавил Райан.

Напомним, китайские ученые обнаружили, что с начала вспышки в декабре 2019 новый коронавирус успел эволюционировать и разделился на два основных подтипа. Подтип L более агрессивный и распространялся на ранних стадиях вспышки вируса в Ухане. Но в последнее время участились случаи типа S, который старше и менее агрессивен, что, возможно, объясняет замедление развития болезни в Китае.

По состоянию на утро 6 марта, количество больных коронавирусом в мире превысило 98 тыс., более половины из них выздоровели. Жертвами коронавирусной болезни COVID-19 стали 3383 человека.

В Украине подтвержден один случай заражения коронавирусом.