Коронавирус впервые зафиксировали в Ватикане

Сегодня, 6 марта Ватикан сообщил, что на его территории подтвердили первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Зале печати города-государства, сообщает National post.

Зараженный пациент помещен на карантин, а сотрудники ватиканской больницы уведомили итальянские власти о случившемся.

Напомним, количество больных коронавирусом в мире превысило 98 000, выздоровели более 50% пациентов.Самое большое количество заболевших - более 80 000 - зафиксировали на материковом Китае. На втором месте по количеству больных - Южная Корея, где инфицировались почти 6300 человек. На третьем месте Италия - там заболели 3 858 человек.

Ватикан – это маленькое официально признанное государство, которое находится на территории Рима.