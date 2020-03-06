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Коронавирус подтвердили в Словакии

Пациент мог заразиться от сына, у которого симптомов нет.

Коронавирус подтвердили в Словакии
Фото: SME

Первый случай коронавирусной болезни COVID-19 в пятницу, 6 марта, подтвердили в Словакии.

Об этом объявил премьер-министр страны Петер Пеллегрини.

"Сегодня подтвержден 52-летний пациент, сейчас он госпитализирован в инфекционную клинику Университетской больницы в Братиславе", - цитирует главу правительства издание The Slovak Spectator.

Мужчина в последнее время не выезжал в ни в одну из стран, где зафиксированы случаи коронавируса, но его сын, у которого нет симптомов болезни, был в Венеции.

Словакия была предпоследним соседом Украины, где до сих пор не фиксировали случаев COVID-19. В Румынии таких случаев шесть (из которых один человек выздоровел), в Беларуси - шесть, в России - четыре (двое выздоровели), в Венгрии - два, в Польше - 1.

Ни один случай пока не зафиксировали в Молдове.

Напомним, что в Украине подтвержден один больной с COVID-19, подозрения на болезнь - еще у 9 человек.

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