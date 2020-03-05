Турция будет блокировать возвращение беженцев из Греции

Турецкая сторона направит на границу с Грецией тысячу специальных полицейских, чтобы не допустить возвращения в страну беженцев, после открытия для них границы с Евросоюзом. Об этом сообщил Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает Bloomberg.

По его словам, в результате столкновений на границе с греческими пограничниками, погибло три человека и 164 ранены.

«Они пытались оттеснить 4900 беженцев обратно в Турцию», - сказал Сойлу.

Он также отметил, что более 139 тыс. беженцев пересекли 200-километровую сухопутную границу Турции с Грецией.

Напомним, 4 марта турецкая сторона сообщала, что греческая полиция застрелила одного мигранта и ранила еще пятерых человек, когда они пытались пересечь границу.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупреждал, что «миллионы» мигрантов и беженцев скоро отправятся в Европу. Турция не может справиться с новой волной беженцев после эскалации сирийского конфликта. Затем Эдроган открыл границы с Европой для них.

1 марта полиция Греции применила водометы и слезоточивый газ против мигрантов из Турции. Беженцы забрасывали отряды полиции камнями и другими предметами. В ходе столкновения на погранпереходе на реке Эврос, закрытом с 28 февраля, один полицейский получил ранения.

3 марта также сообщалось, что Греческая береговая охрана стреляла в море возле лодки с мигрантами, чтобы не допустить пересечения ими границы. Мигрантов с другой лодки у побережья греческого острова Лесбос, разгневанные местные жители встречали криками "Идите вон!".