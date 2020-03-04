Турция заявила, что греческая полиция застрелила мигранта и пятерых ранила

В Турции сообщили, что греческая полиция застрелила одного мигранта и ранила еще пятерых человек, когда они пытались пересечь границу между двумя странами. Об этом сообщает Daily Sabah.

Ресурс отмечает, что два турецких чиновника из Службы безопасности, а также офис местного губернатора в пограничной провинции Эдирне заявили, что мигрант скончался в больнице от огнестрельного ранения в грудь после того, как греческая полиция и пограничники начали стрелять в мигрантов у контрольно-пропускного пункта в Пазаркули. По их словам, еще пятеро человек получили ранения головы и ног.

На месте происшествия были замечены несколько турецких машин скорой помощи.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупреждал, что «миллионы» мигрантов и беженцев скоро отправятся в Европу. Турция не может справиться с новой волной беженцев после эскалации сирийского конфликта. Затем Эдроган заявил об открытии границы с Европой для сирийских беженцев.

1 марта также сообщалось, что полиция Греции применила водометы и слезоточивый газ против мигрантов из Турции. Беженцы забрасывали отряды полиции камнями и другими предметами. В ходе столкновения на погранпереходе на реке Эврос, закрытом с 28 февраля, один полицейский получил ранения.

3 марта также сообщалось, что Греческая береговая охрана стреляла в море возле лодки с мигрантами, чтобы не допустить пересечения ими границы. Мигрантов с другой лодки у побережья греческого острова Лесбос, разгневанные местные жители встречали криками "Идите вон!".