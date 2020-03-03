SkyUp приостанавливает полеты в итальянский Турин

Авиаперевозчик SkyUp с 5 марта приостанавливает выполнение рейсов в Турин. Предварительно, временная отмена будет действовать до 25 октября.

Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

"Сейчас в Италии фиксируется наибольшее количество заболеваний на коронавирус COVID-19 в Европе.

Ни ВОЗ, ни международные и национальные компетентные органы не рекомендуют прекращать сообщение с Италией, а МИД Украины советует временно воздержаться от поездок только в провинции итальянских регионов Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения коронавирусом. Никаких ограничений передвижения по стране, кроме зон карантина, нет. Рекомендуется только соблюдать правила личной гигиены: часто мыть руки с мылом, стараться не касаться руками лица, избегать толпы и тесного контакта с людьми, которые имеют признаки респираторных заболеваний", - говорится в сообщении.

Тем не менее, руководство SkyUp Airlines приняло решение временно приостановить полеты в Турин - направление, которое находится в зоне роста случаев заражения новым коронавирусом на территории Италии.

"У нас большие планы на Италию. В этом году полетная программа предусматривает более 10 направлений из Киева и регионов. Но мы не можем игнорировать текущую ситуацию и обеспокоенность людей, поэтому сокращаем авиасообщение со страной до нормализации ситуации", - прокомментировал ситуацию гендиректор SkyUp Airlines Евгений Хайнацький.

Также отмечается, что как только ситуация стабилизируется, SkyUp планирует возобновить приостановленные рейсы.

Пассажиры, которые уже купили билеты на отмененные рейсы, должны обратиться за возвратом средств или согласовать с перевозчиком возможность перебронирования на альтернативные рейсы.

Если билеты были забронированы на сайте, нужно написать письмо на letstalk@skyup.aero с соответствующим запросом в произвольной форме - на возврат средств или на замену направлении. Для замены недоступны Испания, Португалия, Италия. Все другие варианты обсуждаются индивидуально.

Если авиабилеты были приобретены через агентскую сеть или через специализированные сервисы, то за возвратом средств необходимо обратиться по месту приобретения билетов.

Напомним, самолет авиакомпании SkyUp, 20 февраля совершил эвакуацию украинских граждан из китайского Уханя, которые стал очагом распространения инфекции.

3 марта в Украине зарегистрировали первый случай коронавирусной болезни у жителя Черновицкой области. Он госпитализирован с жаром и сухим кашлем. Сообщается, что больной недавно вернулся из зарубежной поездки в Италию.