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Первое информационное агенство Азербайджана АЗЕРТАДЖ отмечает 100-летие Пресс-релиз

Также свое 20-летие отмечает и веб-портал АЗЕРТАДЖ.

Первое информационное агенство Азербайджана АЗЕРТАДЖ отмечает 100-летие
Фото: 1news.az

Азербайджанское государственное информационное агентство (АЗЕРТАДЖ) отмечает 100-летие со дня своего основания. Это – первый новостной источник, являющийся наследием Азербайджанской Демократической Республики (1918-1920 гг.). На сегодняшний день агентство сотрудничает более чем с 50 глобальными информационными ресурсами, а его новости попадают в ленты 150 агентств. Лишь за последний год они взяли более 15 тысяч материалов, предоставленных АЗЕРТАДЖ.

Как указывает в своей статье Аслан Асланов, председатель правления АЗЕРТАДЖ, с момента большевистской оккупации агентство не единожды сталкивалось с трудностями. В своей статье он сообщает, что настоящее возрождение ресурса началось с первым приходом к власти Гейдара Алиева. «Благодаря личному авторитету Гейдара Алиева именно АЗЕРТАДЖ вторым среди информационных агентств союзных республик после Укринформа был оснащен компьютерами. Агентству удалось выйти на передовые позиции с точки зрения как материально-технической базы, так и творческого потенциала».

Асланов вспоминает, что во времена карабахского противостояния, особенно трагедии в Ходжалы, временные совесткие власти блокировали азербайджанские СМИ, поэтому «корреспонденты агентства, направляясь во фронтовую зону, палаточные городки вынужденных переселенцев, готовили материал, стараясь довести до международной общественности правду о сложившейся бедственной и драматичной ситуации».

Также свое 20-летие отмечает и веб-портал АЗЕРТАДЖ. Благодаря этому, как сообщает Асланов, объем и оперативность выпуска новостей невообразимо увеличились. «Достаточно отметить следующий факт: если до создания веб-сайта мы могли ежедневно выпускать не более 60-70 новостей, то сегодня этот показатель увеличился более чем в десять раз. АЗЕРТАДЖ ежедневно готовит и распространяет по своим каналам около 700 информаций, видео- и фотоновостей».

Асланов указывает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев продолжает курс своего отца (Гейдара Алиева). По словам Асланова, нынешний глава азербайджанского государства и первая леди страны способствуют работе АЗЕРТАДЖ. «Благодаря этому вниманию и поддержке наше агентство оснащено самыми современными технологиями. В настоящее время в зарубежных странах функционирует 21 корпункт АЗЕРТАДЖ. Наши собственные корреспонденты регулярно выступают в печати стран, в которых работают, со статьями об Азербайджане. Новый офис, построенный по Распоряжению Президента, в ближайшее время будет передан в распоряжение нашего коллектива».

В скором времени сотрудники Азербайджанского государственного информационного агентства надеются переехать в новый офис, который по приказу Ильхама Алиева будет оснащён современными технологиями.

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