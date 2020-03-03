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Совбез ООН в пятницу обсудит ситуацию в аннексированном Крыму

Инициаторами заседания выступили Украина и страны-партнеры - Эстония, США, Германия, Франция, Великобритания и Бельгия.

Совбез ООН в пятницу обсудит ситуацию в аннексированном Крыму
Заседание совбеза Генассамблеи ООН (архивное фото)
Фото: EPA/UPG

Украинская делегация в ООН при поддержке стран-партнеров инициирует проведение в пятницу, 6 марта, заседание Совета безопасности по формуле Арриа по поводу нарушений прав человека в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, передает "Укринформ".

"В пятницу состоится заседание Совета Безопасности ООН по формуле Арриа относительно ситуации в Автономной Республике Крым и г. Севастополь. Инициаторами выступили Украина и страны-партнеры – Эстония, США, Германия, Франция, Великобритания и Бельгия", - отметил дипломат.

Обсуждения начнутся в 10:00 по местному времени или 17:00 по Киеву. Ожидается, что участники заседания с украинской стороны обнародуют факты нарушений прав человека на полуострове, ознакомят членов Совбеза с мерами, которые предпринимает руководство Украины для защиты населения на оккупированных территориях, а также с усилиями, направленными на деоккупацию Крыма.

Также речь пойдет о возможности для углубления взаимодействия между основными институтами ООН и гражданским обществом с целью положить конец ограничениям прав человека в Крыму со стороны оккупационной власти.

Планируется, что украинскую сторону будут представлять, в частности, постоянный представитель президента Украины в Крыму, руководство Меджлиса крымскотатарского народа и представители украинских неправительственных организаций.

В заседании Совета безопасности ООН по формуле Арриа принимают участие в том числе представители государственного и негосударственного секторов стран, которые не входят в состав Совбеза. Это позволяет получить более основательную информацию по вопросам, относящимся к сфере компетенции СБ ООН.

Напомним, на экстренном заседании Совбеза ООН 29 февраля Россию призвали прекратить военную операцию в Сирии.

Ранее на заседании Генассамблеи ООН постоянный представитель ЕС осудил милитаризацию Крыма.

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