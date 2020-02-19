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Кислица на Совбезе ООН прочел Небензе "Хотят ли русские войны!"

Замглавы МИД Украины раскритиковал прославление Сталина в России и вспомнил парад 9 мая.

Кислица на Совбезе ООН прочел Небензе "Хотят ли русские войны!"
Замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица на заседании Совбеза
Фото: Представительство Украины при ООН

Глава украинской делегации на заседании Совета безопасности ООН, замглавы МИД Сергей Кислица прочел постоянному представителю РФ при ООН Василию Небензе стихотворение Евгения Евтушенко "Хотят ли русские войны!", раскритиковал прославление Сталина в России и вспомнил парад 9 мая.

"И уж коль сегодня речь шла о новом руководителя Донецка из Иркутска, я хотел бы напомнить о том, что лет так 90 назад, в маленьком сибирском городке в Иркутской же области с романтичным названием Зима в семье балтийского немца Александра Гангуса, сына Рудольфа Гангуса родился сын. Это был именно тот поэт, который, вернувшись из поездки на Запад, в разгаре "холодной войны" написал известное стихотворение "Хотят ли русские войны?". Это был – Евгений Евтушенко (он же – Евгений Гангус)", - сказал украинский дипломат.

"И я процитирую:

Хотят ли русские войны?

[...] Спросите вы у тех солдат,

Что под берёзами лежат,

И вам ответят их сыны -

Хотят ли русские войны!", - прочел стихотворение Кислица.

Он отметил, что ответом на вопрос "хотят ли русские войны?" в условиях сегодняшней России станет парад 9 мая на Красной площади.

"Когда мы увидим: вынесут ли портреты Сталина его участники. Того самого Сталина, который в своё время был вынесен из Мавзолее, но, как представляется, не из умов. "Но как из наследников Сталина вынести?" – написал тот же Евтушенко в 1962 году и продолжил, -

"Пусть мне говорят: «Успокойся...» -

спокойным я быть не сумею.

Покуда наследники Сталина

живы еще на земле,

мне будет казаться,

что Сталин - еще в мавзолее".

"Сегодня, когда в России набирает обороты прославление Сталина когда его имя обеляется, когда растут, ка грибы, памятники этому диктатору и убийце, автору геноцида украинского народо 1930-х годов, я хочу задать вопрос российскому представителю: «Так хотят ли русские войны?!»", - резюмировал украинский дипломат.

Напомним, в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по случаю годовщины подписания Минских соглашений. Заседание созвала Россия.

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