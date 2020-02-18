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ОБСЕ зафиксировала резкое увеличение числа нарушений прекращения огня у Золотого

"Эти вспышки могут подорвать возникшие ранее положительные тенденции и привести к риску эскалации".

ОБСЕ зафиксировала резкое увеличение числа нарушений прекращения огня у Золотого
Фото: lightmillennium.org

Наблюдатели ОБСЕ в Украине 17 февраля зафиксировали более 2300 взрывов в Луганской области.

Об этом глава СММ ОБСЕ в Украине Халит Чевик заявил в ходе заседания Совета безопасности ООН.

"Сегодня СММ ОБСЕ зафиксировала очень серьезный инцидент в западной части Луганской области – в районе Золотого. СММ зафиксировала резкое увеличение числа нарушений прекращения огня – более 2300 взрывов. Миссия проводит детальный анализ информации, полученной сегодня, которая будет включена в наши доклады", - сказал он.

Чевик уверен, что "эти вспышки могут подорвать возникшие ранее положительные тенденции и привести к риску эскалации".

"Политическая приверженность прекращению огня, выраженная на самом высоком уровне, должна найти свое отражение в конкретном осуществлении на местах", - подчеркнул он.

С 1 января СММ в среднем фиксировала 520 нарушений режима прекращения огня ежедневно.

"По-прежнему это еще слишком высокая цифра для того, чтобы обеспечить режим прекращения огня, которым можно управлять", - отметил глава СММ ОБСЕ.

Он подчеркнул, что тяжелое вооружение, которые, согласно Минским договоренностям, должно было быть отведено, до сих пор применяется. Оно также было применено и 17 февраля в ходе инцидента в Золотом.

С начала года СММ наблюдала 647 нарушений прекращения огня по причине применения артиллерии, включая реактивные системы залпового огня, танки и минометы. С 1 января СММ фиксировало такое оружие в нарушении линии отвода приблизительно в 200 случаях.

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