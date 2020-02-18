Верещук анонсировала заседание комитета Рады по нацбезопасности из-за обострения на Донбассе

Будут выяснять, как это могло произойти "в районе разведения и пострадали ли наши опорные пункты".

Сегодняшнее наступление незаконных вооруженных формирований на позиции Вооруженных сил Украины станет предметом рассмотрения на парламентском комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведке в среду, 18 февраля.

Об этом член комитета Ирина Верещук (фракция "Слуга народа") сообщила в эфире телеканала "Прямой".

"Завтра... состоится заседание комитета национальной безопасности и обороны, открытое заседание, куда приглашаю и прессу, и коллег из фракций, которые могут прийти и задать вопросы министру обороны, который будет присутствовать, а также представителям Генерального штаба и представителям СНБО", - цитирует Верещук Интерфакс-Украина.

По ее словам, из первых уст представителей Министерства обороны, Генштаба, Совета национальной безопасности и обороны можно будет узнать, что на самом деле было, как это могло произойти, "если это было в районе разведения и пострадали ли наши опорные пункты".

Как сообщалось, в результате начавшегося утром 17 февраля боевого столкновения вследствие атаки боевиками позиций украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вильный в Луганской области погиб боец 72-й бригады Максим Хитайлов, а четверо украинских военных получили ранения.